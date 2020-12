Corts absol el metge espanyol de les píndoles per aprimar-se

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:46

Lorena Giménez Andorra la Vella

Corts va absoldre ahir el metge espanyol Antonio Miguel Bogas, que va protagonitzar un frau contra la salut pública a l’inici de la dècada dels noranta per vendre el que ell anomenava “les píndoles magistrals per aprimar-se”. D’aquesta manera, els magistrats van considerar que l’home no va cometre un delicte de blanqueig de capital a Andorra fa més d’una vintena d’anys. La Fiscalia el considerava culpable per portar més de 600.000 euros (cent milions de pessetes en aquella època) i dipositar-los en comptes de diverses entitats financeres del país amb l’objectiu d’evitar-ne la declaració. Tanmateix, l’ara ja absolt va afirmar que els diners procedien de la venda d’una mansió a la Moraleja, a Madrid.