Autea obre un mercat de segona ma per recaptar fons

La botiga estarà oberta durant dues setmanes a una de les bordes d'Aina

Actualitzada 23/12/2020 a les 11:14

Redacció Andorra la Vella

Autea estrena demà un mercat amb articles de segona mà per recaptar fons per als programes de l'associació i per al programa formatiu Joves en Inclusió per joves amb TEA, de la Fundació Privada Tutelar d’Andorra. La botiga estarà instal·lada a la planta baixa d'una de les bordes d'Aina en un espai cedit per mossèn Ramon i estarà oberta des de demà a les quatre de la tarda durant dues setmanes.



L'Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra destinarà els diners de la venda de roba, llibres, articles de regal i altres objectes a activitats del programa d'oci i de formació en habilitats socials d’Autea per a joves amb dificultats de socialització que té una desena d'usuaris. Una altra part dels fons seran per al programa Autea-Suport a casa 6 a 9 anys que té 6 usuaris i on s'ajuda les famílies a poder dotar-se d'eines que ajudin a millorar la relació i les interaccions a casa.



Autea recollirà fons a més per al programa Joves en Inclusió de la Fundació Privada Tutelar d’Andorra, que recorda l'entitat que va patir al maig "una retallada substancial de l’aportació del ministeri d’Afers Socials, fet que està provocant una manca de recursos econòmics per activitats dins la comunitat".



La compra solidària també es pot fer a Instagram a @Auteamarket.