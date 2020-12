Suñé lloa el sentit d'Estat de la cambra el 2020

Actualitzada 22/12/2020 a les 06:12

MINUT DE SILENCI PER ÒSCAR RIBAS

Abans d’iniciar la sessió tradicional de Sant Tomàs els consellers generals i les autoritats presents a l’hemicicle van guardar un minut de silenci en record del primer cap de Govern d’Andorra, Òscar Ribas. La síndica va evocar Ribas durant el seu discurs per posar èmfasi en tres valors que caracteritzaven el difunt polític: la solidaritat, el sentit d’Estat i la visió. “Un polític fonamental en la nostra història del segle XX i una persona sempre generosa per compartir el seu saber”, va cloure.

La síndica general, Roser Suñé, va defensar ahir, durant la sessió tradicional de Sant Tomàs, que el sentit d’Estat ha imperat a la cambra al llarg del 2020. “Estic plenament convençuda que ho hem aconseguit. A vegades confonem el que és el resultat de la votació amb el treball que ens ha portat a la votació. I el treball ha estat molt discutit en moltes lleis. Jo no apel·lo que tothom voti igual, sinó que el treball sigui compartit sense que això signifiqui que tothom hagi de renunciar al que pensa”, va manifestar Suñé. Durant la seva intervenció, la síndica general va fer referència a la crisi de la Covid-19 i va recordar que “hi ha importants riscos socials que no podem deixar de banda”, entre els quals figura la “desocupació”.Al seu torn, el president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, va destacar que el discurs de Suñé “marca l’eix vertebrador del que ha de ser l’any legislatiu”, raó per la qual va compartir la necessitat de cercar la unitat “en moments de crisi”. Paral·lelament, el líder de l’oposició, Pere López, va compartir les paraules de la síndica tot i que va lamentar que tant des del Govern com des dels grups parlamentaris que donen suport a la majoria no hagin interioritzat aquest tarannà. “Som el partit que més ha proposat estructures per al diàleg però és una evidència que en nou mesos no ha estat possible crear espais d’entesa”, va lamentar López. “Al PS només se’ns demana que ens adherim incondicionalment a les mesures que el Govern tira endavant. Ells proposen A, nosaltres proposem B i ens fan votar sobre A. I no podem votar allò que no recull quasi en res el que hem proposat”, va afegir.Per la seva banda, el dirigent de L’A, Ferran Costa, va expressar que durant aquest any polític “voldria pensar que, més que mai, hi ha hagut un intent de superar les picabaralles partidistes”. Amb tot, va puntualitzar que malgrat que la voluntat hi hagi sigut “no sempre s’ha acabat palesant amb amplis consensos”. Des de terceravia, Josep Pintat va reivindicar que la seva formació “s’ha caracteritzat per donar suport a decisions difícils” tot i que va deixar clar que “una altra cosa és que et facin cas en el diàleg”. Per últim, des de CC Carles Naudi va subratllar la “plena predisposició” del partit a unir esforços contra la crisi de la Covid-19.