'Stop Lab' a Escaldes per fer autotest d'antígens

El dispositiu mòbil està al Prat Gran des de demà fins al 6 de gener

Actualitzada 22/12/2020 a les 16:09

Redacció Andorra la Vella

L'aparcament d'autobusos del Prat Gran d'Escaldes acull l''Stop Lab' mòbil per fer proves d'autodiagnòstic per detectar la Covid-19 a les persones que no es puguin fer el test de manera autònoma o a les que obtinguin un resultat no concloent, segons ha anunciat la Creu Roja. El dispositiu obrirà demà i estarà en funcionament fins al 6 de gener i per passar l'autotest és necessari demanar cita prèvia al 821 955.