Plataforma social per impulsar el ferrocarril a Andorra

Els integrants del col·lectiu defensen que el futur passa per fer arribar el tren al Principat

Actualitzada 22/12/2020 a les 10:46

Redacció Andorra la Vella

El debat generat al voltant de la recerca de mitjans per millorar les connexions d'Andorra ha provocat el naixement d'una plataforma social anomenada AndRail que aposta pel tren. El col·lectiu es defineix a les xarxes socials com un moviment per "impulsar l'enllaç per ferrocarril entre el Principat d'Andorra i la resta d'Europa com a mitjà de transport sostenible i de qualitat".



La plataforma defensa que el tren "és el futur" dels mitjans de transport a Andorra i demana als ciutadans que se sumin a la iniciativa social. El moviment pro ferrocarril remarca en els missatges a les xarxes socials que la Comissió Europea augura que en aquesta dècada el transport ferroviari augmentarà del 23% al 102% en el cas dels viatgers i passarà del 68% al 263% en el cas de mercaderies i es pregunta si "Andorra farà tard?".

