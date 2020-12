Quatre discjòqueis andorrans han gravat sessions des del museu Thyssen, la Farga Rossell i l'Espai Columba

Redacció Andorra la Vella

Quatre discjòqueis andorrans han enregistrat en tres museus del país sessions de música electrònica de trenta minuts que s'emetran per televisió després de les campanades per celebrar l'entrada del 2021. La proposta, anomenada ElectroArt, està organitzada pel ministeri de Cultura amb el suport de la Fundació Escena Nacional d’Andorra i la col·laboració de l’espai Columba, la Farga Rossell, i el Museu Carmen Thyssen Andorra, i té com a objectiu unir dues disciplines i poder celebrar la nit de Cap d'Any de manera segura i complint amb les mesures per evitar els contagis de la Covid.



El museu Thyssen ha acollit la proposta del Dj Marc Montalvo mentre que des de l’espai Columba es veurà al Dj LDR (Helder Barroso Da Silva) i des de la Farga Rossell hi haurà les actuacions de John Holt (Joan Holthoefer) i Richy Vuelcom (Ricard Capdevila), que aniran acompanyades d’una actuació de faquir a càrrec de Gerard Miralles.