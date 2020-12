Mor el compositor Maurici Bellmunt als 68 anys després d'una llarga carrera musical

Actualitzada 22/12/2020 a les 06:20

El compositor Maurici Bellmunt va traspassar diumenge als 68 anys després de desenvolupar una intensa carrera en molts àmbits culturals. Bellmunt ha estat músic, escriptor, dibuixant, pintor i ninotaire, i el 2017 va rebre el premi Àgora per la llarga trajectòria de creacions que havia fet realitat. El creador, nascut a Sant Vicenç de Castellet, va ser el protagonista de l’homenatge d’un grup d’artistes del país que va enregistrar les cançons que havia escrit en Un munt de coses belles per no perdre les composicions que havia fet, i perquè molts dels músics el consideren un referent i en ressaltaven la seva expressió.