Andorra suma 82 víctimes per la pandèmia en una jornada amb 31 positius

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 22/12/2020 a les 17:12

Redacció Andorra la Vella

Un pacient ingressat a planta per la Covid-19 ha traspassat en les últimes hores i es converteix en la víctima 82 de la pandèmia. Andorra suma avui 31 nous positius que eleven el total d'afectats a 7.633, dels quals hi ha 493 casos actius.



L'hospital baixa a 15 ingressats amb Covid, dels quals 13 estan en habitacions de planta, dos menys que ahir, i dos a cures intensives. Un dels pacients de l'UCI continua intubat amb ventilació mecànica en una situació que es prorroga ja durant dos mesos i mig, segons va comentar ahir el ministre de Salut, que va detallar que es tracta d'un home de 60 anys amb greus afectacions pel virus que no estava abans de la infecció al final de la vida.