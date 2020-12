Montaner defensa l'ús de la hidroxicloroquina fer front al virus

La consellera exposa l’estratègia d’Andorra per fer front a la Covid-19 a Estocolm

Actualitzada 22/12/2020 a les 06:45

Lorena Giménez Andorra la Vella

La consellera general Carine Montaner va defensar dissabte passat l’estratègia d’Andorra per fer front a la pandèmia del coronavirus a la Cimera Post-Covid-19 Stockholm Peace Summit, a Estocolm. Montaner va participar en l’apartat polític per explicar les lliçons que ja es podrien extreure de la crisi sanitària de la Covid-19 en l’àmbit polític per compartir l’experiència viscuda al país. En aquest sentit, va manifestar que va preparar la intervenció amb la col·laboració del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. “Agraeixo la seva predisposició i que em proporcionés tota la documentació que requeria per defensar i posicionar Andorra en la lluita contra la pandèmia”, va dir.



L’objectiu principal de la consellera a la cimera va ser explicar els bons resultats constatats per l’estudi andorrà pel que fa a l’ús de la hidroxicloroquina associat a l’azitromicina per superar la malaltia. I va posar en relleu la transparència del Principat a l’hora de comunicar les dades dels morts amb el virus, tot matisant que el ministre té previst fer un estudi per saber el nombre exacte de morts que hi ha hagut a causa de la pandèmia.



Entre altres factors, també va alertar els auditors i els altres parlamentaris d’arreu del món de la possible manipulació de les grans farmacèutiques recordant els grans escàndols sanitaris sorgits durant la crisi sanitària, com per exemple l’estudi basat en dades inventades publicat per Lancet, una de les revistes científiques més prestigioses del món, el qual va ser retirat pocs dies després de sortir a la llum.



D’aquesta manera, Montaner va demanar prudència als assistents quant a les vacunes, exposant que “una vacuna no és un objecte que posem a sobre de la taula; té efectes sobre la salut”, i per aquest motiu considera i recomana escoltar els científics de terreny que tracten els malalts per poder fer front a “aquesta crisi sanitària que està afectant tot el món sobre manera”.

