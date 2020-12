Les pistes obren el 2 de gener

El cap de Govern ha notificat la decisió al primer ministre francès, Jean Castex, durant una reunió telemàtica

Actualitzada 22/12/2020 a les 14:41

Redacció Andorra la Vella

Les estacions d'esquí obriran el 2 de gener sempre que la situació epidemiològica ho permeti. Així ho ha fet saber el cap de Govern, Xavier Espot, al primer ministre de França, Jean Castex, durant la reunió telemàtica que han mantingut avui. Espot ha explicat la decisió d'obrir les pistes a partir d'aquesta data, un fet que el primer ministre francès ha agraït perquè Andorra ha endarrerit l'obertura de les estacions d'esquí per tal d'alinear-se amb les actuacions de la Unió Europea. A la trobada, que s'havia de fer presencialment però que no ha estat possible perquè Castex es troba en confinament després del positiu del Copríncep Emmanuel Macron, hi han assistit el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, l'ambaixadora d'Andorra a França, Eva Descarrega, el secretari d'Estat d'Afers Europeus gal, Clément Beaune, la consellera diplomàtica de Castex, Pauline Carmona, el director adjunt de la direcció d'Europa i d'Afers Exteriors, Cyril Piquemal, i l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet.



La reunió ha servit per posar en comú l'impacte de la pandèmia a Andorra i França i el cost econòmic que ha provocat la Covid.França també ha manifestat la seva col·laboració amb Andorra per ampliar les seves eines de finançament, especialment amb el Banc Central Europeu, així com el suport francès en l'acceleració i la facilitació de les negociacions en l'acord d'associació amb la Unió Europea, ja que França assumirà el 2022 la presidència de torn. Així mateix, Andorra ha tractat també la voluntat d’impulsar una àrea funcional que inclogui els territoris veïns més pròxims del nord i del sud i on es puguin crear sinergies en els àmbits dels intercanvis econòmics, de la salut, del turisme o de les polítiques d’ocupació entre altres.



