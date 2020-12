La Generalitat tanca la Cerdanya i el Ripollès

La mesura entra en vigor aquesta mitjanit i s'aplicarà fins al 6 de gener

La Generalitat de Catalunya ha decidit tancar perimetralment les comarques de la Cerdanya i el Ripollès durant 15 dies, segons han informat aquest vespre la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en una roda de premsa extraordinària. La mobilitat en aquestes comarques només podrà ser per motius laborals, sanitaris o educatius, i tots els establiments de restauració hauran de tancar des d'aquesta mitjanit fins al 6 de gener. Així doncs, tampoc es podrà accedir per anar a segones residències ni a hotels o cases rurals que ja estiguin reservades, ja que el tancament prohibeix l'entrada i sortida per motius que no siguin justificats i acreditables. Les reunions familiars per celebrar Nadal a la Cerdanya i el Ripollès només podrà ser d'un màxim de sis persones i no de 10, com a la resta de Catalunya, d'un màxim de dues bombolles de convivència.



La consellera de Salut ha especificat que la incidència en aquestes zones està a "nivells molt alts" i que s'ha detectat un increment en les dades d'ocupació registrades a la Cerdanya i el Ripollès aquests darrers dies, que són "molt més elevades que les habituals" per la presència de turistes i persones amb segona residència. Les mesures s'apliquen per "aturar el virus en aquestes comarques" i preservar els dos hospitals, ja que en el de Campdevànol, localitat ripollenca, hi ha 22 ingressats, un creixement dels ingressos diaris i un brot que ha afectat 21 professionals mentre que a l'hospital de la Cerdanya hi ha 11 ingressats i 10 professionals en aïllament preventiu.

