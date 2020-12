L'executiu rectifica el reglament de l''skimo' per “evitar dubtes”

L’executiu afirma que “no s’envaïen competències”, tal com denuncia el PS, però modifica el text per “defugir interpretacions”

22/12/2020

Andorra la Vella

El consell de ministres va aprovar divendres un nou reglament sobre la pràctica de l’esquí de muntanya per “evitar dubtes jurídics” especialment pel que fa a l’aplicació de les multes que preveia el primer text. La polèmica va arribar a Sindicatura de la mà del grup socialdemòcrata, que va presentar un requeriment perquè es revisés el text en entendre que envaïa competències. Dit d’una altra manera, el PS alertava que el reglament preveia qüestions, com ara el règim sancionador, que s’han de regular per llei, competència del Consell General, i no per decret, elaborat per Govern.



Finalment, el departament jurídic del parlament va analitzar el text i, de manera informal, es va posar en contacte amb els experts legals de l’executiu per demanar que modifiquessin el reglament perquè presentava dubtes en l’àmbit jurídic. Segons fonts de l’executiu, en cap cas se’ls va comunicar que s’estiguessin “envaint competències” com denunciava el PS, però sí que s’ha pres la decisió de canviar-ho per “defugir interpretacions”.



Segons les mateixes fonts, el nou reglament es publicarà demà i la principal modificació és que no incorporarà cap règim sancionador, sinó que remetrà aquest apartat a la Llei de les estacions d’esquí, que ja preveu aquesta possibilitat. Fonts properes al ministeri competent també van remarcar que les sancions només podran ser imposades per les estacions d’esquí i en cap cas per la policia, com erròniament, segons l’executiu, van indicar des d’Ski Andorra.



La problemàtica amb el règim sancionador ja va tenir lloc fa tretze anys amb un reglament similar sobre la matèria. En aquell moment es va optar per derogar l’apartat sobre les multes però sense remetre’s a cap llei, de manera que impedia que es pogués sancionar per la pràctica de l’esquí de muntanya. Amb la menció específica que incorpora la nova norma es donarà cobertura a la creació del polèmic forfet natura promogut per Vallnord, Grandvalira i Naturlandia permetent sancionar aquells que exercitin la pràctica sense haver-lo comprat.



Un altre canvi en el reglament és que no fixarà quines condicions calen per a la pràctica de l’skimo, sinó que seran les estacions les que hauran d’indicar les característiques en funció de les activitats que es duguin a terme als seus dominis i presentar-ho al Govern perquè s’aprovin.



En espera dels canvis

El PS és coneixedor de la modificació del reglament, ja que Sindicatura el va informar de la voluntat d’optar per la via del diàleg i comentar la necessitat de canviar el text a l’executiu de manera extraoficial. Del treball dels dos serveis jurídics, el del Consell i el del Govern, ha sorgit el nou decret. Un cop es publiqui, els socialdemòcrates estudiaran si malgrat els canvis segueix envaint competències i, en aquest cas, faran un nou requeriment a Sindicatura. Oficialment, però, ahir tant la síndica com el ministre Jover es van limitar a dir que s’estava treballant en la qüestió sense explicar que ja s’havien fet els canvis.