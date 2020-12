FEDA vol arribar al 40% de producció pròpia

Des de l’inici de la pandèmia la parapública ha destinat un total de 2,4 milions d’euros a ajudes i descomptes

Actualitzada 22/12/2020 a les 06:16

Eduard Piera Andorra la Vella

FEDA pretén generar pels vols del 2024 el 40% de l’energia elèctrica que necessita el país. Així ho va explicar el director general, Albert Moles, durant l’esmorzar telemàtic celebrat ahir amb la premsa, en el qual va abordar els dos grans projectes relacionats amb les renovables que té la parapública: el fotovoltaic de Grau Roig i el parc eòlic al pic de Maià.

El primer és el que abans hauria d’estar disponible, ja que el calendari marcat per l’elèctrica estableix que durant el 2022 hauria d’estar enllestit. Per fer-lo, s’instal·laran plaques a la teulada de l’ETR de Grau Roig i en un ter­reny adjacent. Pel que fa al projecte d’energia eòlica, Moles va exposar que “es troba encara en fase d’estudi”, i va recordar que recentment s’havia instal·lat un pal de 100 metres per tal d’avaluar la constància del vent. La temporització relacionada amb el mateix el porta fins al 2024. No obstant això, el director va afirmar que “amb aquests dos complim amb tot el que marca la Litecc. A més, pel que fa als objectius que havíem d’assolir el 2030 de renovables hi arribarem en sis anys i produirem el 40%”.



D’altra banda, Moles va refermar el compromís de l’elèctrica pública amb les persones i molt especialment durant la pandèmia. En aquest sentit, el director de recursos humans, Sergio Millán, va destacar que “hem fet 785 accions entre ajornaments i fraccionaments i no hem fet talls. S’han fet descomptes per valor de 2,4 milions” amb una afectació a un total de 3.540 empreses. Tot i el volum de l’import, i que aquest encara pot crèixer ateses les dar­reres mesures impulsades pel Govern, Moles va indicar que “les previsions que vam fer no variaran excessivament”. Així doncs, l’estimació inicial que situava en prop de 12 milions d’euros els beneficis “no serà gaire diferent”, segons el director de la parapública. Finalment, cal destacar que la companyia mantindrà la capacitat inversora i en el pressupost del 2021 es destinen 37 milions d’euros per tal d’abordar nous projectes i tancar els que es troben en curs.

#1 Víctor

(22/12/20 07:03)