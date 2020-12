Escaldes aprovarà avui donar un milió d'euros a la CASS

Les altres corporacions faran les aportacions al fons solidari de Govern

El consell del comú d’Escaldes vol aprovar avui mateix, en la sessió que té convocada aquesta tarda, donar un milió d’euros a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per tal de fer front a les suspensions temporals de contractes de treball. Aquest és un pas més en la confrontació entre la corporació que encapçala Rosa Gili i la resta de cases comunes. Cal recordar que durant els darrers mesos, el comú escaldenc, l’únic que està governat pels socialdemòcrates, ha tingut diverses topades amb la resta. Primer per la quantitat de diners que s’hauria de destinar al fons solidari, i després perquè Gili se’n va voler desmarcar i fer l’aportació directament a la CASS.



Les confrontacions del comú d’Escaldes-Engordany no van ser només amb la resta d’administracions parroquials, sinó que també van provocar un xoc amb el Govern. Gili va anunciar que destinaria fins a 1,5 milions d’euros a ajudes directes a les persones residents i a les empreses de la par­ròquia, un fet que va provocar l’enuig del Govern, que va anunciar que les estudiaria per una possible invasió de competències i que estudiarien dur-les al Tribunal Constitucional.



Finalment, la corporació escaldenca va aprovar les actuacions el 22 d’octubre, sense que l’executiu, a dia d’avui, s’hagi tornat a pronunciar sobre la possible invasió de competències. Amb la segura aprovació avui del donatiu del milió d’euros a la CASS en lloc del fons solidari de Govern, ja que Gili compta amb majoria absoluta en el consell del comú, es pot obrir una nova escletxa en les relacions entre les administracions parroquials.

