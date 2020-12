Encamp eliminarà la cessió econòmica durant 18 mesos

Laura Mas destaca que amb la mesura que s'aprova demà entraran uns seixanta pisos de lloguer al mercat

Eduard Piera Andorra la Vella

Encamp aprovarà demà en sessió de comú deixar la cessió econòmica obligatòria al 0% pels propers 18 mesos, possibilitat que ofereix la darrera llei de mesures urgents en matèria d'habitatge aprovada al Consell General. Així ho han fet saber els cònsols de la parròquia, Laura Mas i Jean Michel Rascagneres aquest matí en un esmorzar amb la premsa. A més a més, Rascagneres ha explicat que "ja hi ha diversos promotors interessats i fins i tot dues propostes que s'havien de presentar per venda de pisos, s'han acabat destinant a promocions de lloguer". Mas ha afegit que "això comportarà l'entrada de una seixantena de pisos nous al mercat de lloguer de la parròquia".



Un altre dels punts que han abordat és la concessió del domini esquiable. El cònsol menor ha indicat que "estem encara negociant el rescat de la mateixa" i ha recordat que Saetde, l'actual concessionària encara li restaven 17 anys. No obstant això, Rascagneres ha parlat en tot moment de "la bona col·laboració" entre les dues parts i que esperava que "Saetde sigui una de les candidates" en el nou concurs que el comú te intenció de tirar endavant el proper 2021.



Pel que fa al pressupost que s'ha d'aprovar demà, sense entrar en més detalls, Laura Mas ha explicat que "el comú realitzarà una forta inversió en embelliment dels nuclis tradicionals i de les voravies de zones urbanitzades" i que la partida d'inversions serà "important". A més a més, ha destacat que l'arribada de visitants al Pas de la Casa en els darrers dies "és una molt bona notícia". Finalment i al tomb del telecabina cap a Engolasters, Mas ha dit que "ara el que volem treure durant el primer trimestre del 2021 és un concurs d'idees per donar un impuls a la zona del llac d'Engolasters i el camí de les Pardines". Rascagneres ha afegit que "ja tenim el business plan i una primera estimació del que costaria el telecabina" però que el giny només es tiraria endavant si "hi ha rendibilitat".

