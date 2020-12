Condemnats a dos anys de presó per vendre droga a menors

La policia va enxampar dos joves amb marihuana en un hotel d'Escaldes-Engordany l'octubre del 2018

Actualitzada 22/12/2020 a les 13:40

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha condemnat avui a dos anys de presó, 18 mesos ferms, i a una multa de 3.600 euros per a cada un dels dos joves que estaven acusats de vendre drogues a menors d'edat i que van ser enxampats en un hotel d'Escaldes-Engordany. La fiscalia demanava tres anys de presó, una multa de 9.000 euros per als dos processats i una sanció de 300 euros per les respectives contravencions penals. La defensa va argumentar que la venda de drogues era "puntual" i que es tractava de dos adolescents amb un consum "desmesurat" de substàncies estupefaents, raó per la qual van sol·licitar un any i cinc mesos de presó ferms amb un termini de suspensió de dos anys i una multa de 1.000 euros.



La policia va enxampar els joves l'octubre del 2018, quan van ser arrestats de matinada a l'habitació d'un hotel escaldenc després d'un conflicte amb la recepcionista i amb un comís de prop de 300 grams marihuana que l'inquilí va entregar. A l'hotel hi va aparèixer el segon noi i va ser automàticament arrestat després de confessar la seva possessió de la droga. La policia també va trobar 1.065 euros en bitllets, que aniran destinats a pagar les multes, i una altra bossa amb gairebé 300 grams de marihuana. Els dos joves van passar 14 mesos en presó provisional i posteriorment se'ls va concedir durant vuit mesos la llibertat provisional sota el control d'una polsera de monitoratge.

