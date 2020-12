Visita inesperada als infants de les escoles bressols comunals d'Andorra la Vella

Redacció Andorra la Vella

Les parròquies d'Andorra la Vella i Canillo celebraran el dijous les cavalcades del Pare Noel. La capital ha organitzat un recorregut de 25 quilòmetres per tal que el Pare Noel pugui visitar el màxim de carrers i que els infants el vegin des de casa o des del seu barri sense haver de desplaçar-se. La desfilada sortirà de la Plaça Guillemó a les 16.30 hores en direcció a Ciutat de Valls, recorrerà Santa Coloma i La Margineda, i tornarà a fer el recorregut en sentit ascendent dirigint-se cap al centre de la parròquia i finalitzant de nou a la plaça Guillemó al voltant de les 8 del vespre. La pandèmia ha provocat que aquest any no es pugui fer la tradicional entrega de cartes a la Plaça del Poble un cop finalitzi el recorregut, però els nens i nenes que ho vulguin encara estan a temps de fer-li arribar per la bústia de l'Oficina de correus màgica situada a la Plaça Guillemó, i també poden enviar-les a través de l'Oficina 2.0.



Canillo començarà la desfilada a les 17 hores amb l'entrega de la clau màgica que obre totes les cases de la parròquia que el cònsol major Francesc Camp farà al Pare Noel a les Bordes d'Envalira. La carrossa descendirà per la carretera general 2 fins al Tarter, seguirà fins al nucli de Sant Pere, farà la baixada pel carrer de l'Ermità i continuarà fins al poble de Ransol on girarà cua davant de l'edifici Terra de l'Ordi. El Pare Noel tornarà a recuperar el trajecte de la carretera general 2 fins al poble de l'Aldosa, baixarà a Canillo fins a l'encreuament de l'Hotel Ski Plaza, farà el tomb per a l'interior del Prat del Riu direcció a Prats i recularà fins a arribar un altre cop a Canillo per dirigir-se a Meritxell on finalitzarà la cavalcada.



Els infants de les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma han rebut una visita inesperada. El Pare Noel, en companyia de la consellera de Social, Meritxell Pujol, i dels seus educadors, ha visitat els més menuts abans de la gran nit.