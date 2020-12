Benazet diu que la mutació és “més infectiva”

Actualitzada 22/12/2020 a les 05:47

S'APLANA LA CORBA DE CONTAGIS

El nombre de persones noves que contrauen el virus continua baixant. Així doncs, en l’actualització sanitària d’ahir el ministre de Salut va informar només de 25 nous casos, i per contra 31 altes, que ajuden a abaixar el nombre de casos actius fins als 493. En el mateix sentit, la rho es va situar en 0,86, i la mitjana de contagis en els darrers tres dies en 27,6 casos. La part negativa va ser l’anunci del traspàs d’una dona de 81 anys que restava ingressada. La pressió sobre el sistema sanitari és baixa i hi ha 17 pacients, 2 a l’UCI, un dels quals intubat des de fa dos mesos i mig.

La nova soca del coronavirus que s’ha detectat en els darrers dies a Anglaterra, majoritàriament, preocupa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, perquè és “molt més infectiva de la que teníem fins ara. Hem de pensar que la rho de la que teníem fins ara era de 6,5 mentre que aquesta podria arribar fins a 10”. Per tal de situar-ho en context, Benazet va afegir que “hem de pensar que la grip té una rho de 2 o l’Evola de 2,5”. Malgrat que en la roda de premsa d’ahir no es va anunciar cap nova mesura, el que sí que va comentar va ser que “dimecres avaluarem si prenem alguna acció. Però hem de pensar que a hores d’ara aquesta mutació ja deu estar en altres països d’Europa i, malgrat ser més infectiva, no és pas més violenta”.Un altre dels punts que va abordar el ministre és la quantitat de tests d’antígens de què disposa el país, i va afirmar que “actualment en tenim 100.000 d’una primera compra però n’estem esperant uns altres 100.000 que podrien arribar abans de cap d’any i també es farien arribar a la població”. Cal recordar que en un primer moment Govern preveia entregar dos tests a cada persona durant les festes nadalenques, però que la manca d’estoc va fer que, de moment, només se’n facilités un. Fet que podria canviar si arriba puntualment la segona comanda. Pel que fa al seu cost, el titular de Salut va dir que “la xifra aproximada seria de prop de 900.000 euros entre les dues partides que s’han comprat”.Una vegada més Martínez Benazet va insistir en la importància de “fer els testos d’antígens abans de les reunions familiars”, ja que tal com ha explicat en reiterades ocasions “impedirà que hi hagi molts més contagis, ja que podrem aïllar prèviament les persones que tinguin capacitat infectiva”. Amb un missatge en què va recordar tots els patiments de la pandèmia, va demanar “que es respectin escrupolosament les mesures” i que “una no exclou l’altra, totes sumen contra el virus”. Finalment, va indicar que avui hi ha una reunió tripartida amb França i Espanya per l’arribada de la vacuna, que hauria de servir per cobrir entre el 15% i el 20% de les necessitats. El programa Kovacs les entregarà durant el primer quadrimestre de l’any.