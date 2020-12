Andbank llança una nova versió de la plataforma 'e-andbank'

Una de les principals novetats és que es poden efectuar transferències nacionals i internacionals

Actualitzada 22/12/2020 a les 19:16

Redacció Andorra la Vella

Andbank ha llançat una nova versió de la plataforma de banca en línia 'e-andbank', amb un disseny nou adaptat als formats dels dispositius pel que fa a la navegació i a la imatge. Aquesta evolució s'emmarca dins del pla de transformació digital que està desenvolupant el banc amb l'objectiu de fer més eficients els processos i oferir un servei cada vegada més àgil i proper als seus clients.



La plataforma està disponible en quatre idiomes i té com a objectiu facilitar les gestions als clients per a que puguin operar còmodament des de qualsevol lloc i en qualsevol moment i que l'ús de l'e-andbank augmenti de manera progressiva. Una de les principals novetats és que es poden efectuar transferències nacionals i internacionals, així com operacions de renda variable i fons d’inversió i la consulta de l’estat dels préstecs. Tam´bé s’ha creat una nova bústia de comunicacions i de correspondència per que l’usuari conegui les novetats, com avisos o notícies corporatius, informació relativa a les novetats fiscals o alertes referent a venciments o terminis, informació d'actualitat sobre mercats, actius i valors, seguir la cotització dels índexs, les accions internacionals, els ETF o les divises, i consultar les butlletes i les operacions que s’hagin efectuat, entre altres.