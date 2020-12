Una nova mort a l'hospital eleva les defuncions per coronavirus a 81

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Salut va notificar ahir la defunció d’un home de 71 anys amb coronavirus que restava ingressat a la planta habilitada per a malalts de Covid de l’hospital. La mort eleva el nombre de traspassos des de l’inici de la pandèmia a 81, la qual s’ha registrat en una jornada que el ministeri només va detectar un total 17 casos nous. El nombre total de persones que s’han infectat des del març se situa en 7.577, dels quals 6.720 corresponen a la segona onada del virus. La xifra de casos actius disminueix a 499, divuit menys que dissabte, i es van donar 34 altes que incrementen el nombre de recuperacions totals a 6.997. L’hospital Nostra Senyora de Meritxell compta amb 17 pacients ingressats, setze a planta i un a l’UCI, el qual requereix ventilació mecànica. Salut va detallar que hi ha 23 aules sota alguna mena de confinament, de les quals sis estan aïllades totalment i 17, de manera parcial. Hi ha 48 aules sota vigilància passiva.