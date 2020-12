Referents mundials La capital preparant els tests d'antígens. COMÚ ALV

Actualitzada 21/12/2020 a les 06:09

Lorena Giménez Andorra la Vella

El testatge massiu per les festes de Nadal a Andorra s’ha convertit en un referent mundial, al punt que la revista estatunidenca Forbes lloa l’operativa de les proves d’autoconsum d’antígens. El científic i autor de l’article, William A. Haseltine, compara l’estratègia del Principat amb la situació sanitària als Estats Units, sobre la qual afirma que si el govern americà hagués dut a terme una operativa similar a la d’Andorra “els estatunidencs haurien pogut anar de vacances amb perspectives més optimistes”. Haseltine també critica que els tests adquirits pel Principat són els mateixos que es posaran a la venda als Estats Units a un preu d’entre 25 i 30 dòlars, en lloc de repartir-se gratuïtament.



Tanmateix, l’autor destaca que encara no és massa tard perquè el govern americà canviï l’estratègia, es reflecteixi en el model andorrà i compri a l’engròs les proves que “tan desesperadament necessitem, ja que si Andorra les ha aconseguit per 5 dòlars la unitat, els EUA podrien aconseguir grans quantitats per un menor preu”.



El text explica com l’executiu andorrà va engegar l’operatiu de les proves d’anticossos a tota la població l’abril passat i com això va permetre saber el percentatge de ciutadans que tenien o havien passat la malaltia i els que no. I detalla que des d’abans de l’estiu es poden fer les proves TMA de manera gratuïta demanant cita als Stop Labs.