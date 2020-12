Mor el compositor Maurici Bellmunt

El creador ha tingut una llarga carrera vinculada a la música

Actualitzada 21/12/2020 a les 10:31

Redacció Andorra la Vella

El compositor Maurici Bellmunt ha traspassat als 68 anys després de desenvolupar una intensa carrera en molts àmbits culturals. Bellmunt ha estat músic, escriptor, dibuixant, pintor i ninotaire i el 2017 va rebre el premi Àgora per la llarga trajectòria de creacions que havia fet realitat.



El creador, nascut el 1952 a Sant Vicenç de Castellet, va ser el protagonista d'un homenatge d'un grup d'artistes del país que va enregistrar les cançons que havia escrit en Un munt de coses belles perquè no es perdin les composicions que havia fet i perquè molts dels músics el consideren un referent i que destacaven que expressava els sentiments de forma molt senzilla i que era surrealista, divertit i provocador. Oriol Vilella i Lluís Cartes van encapçalar el treball per reconèixer la tasca del compositor en un disc que es va presentar en un concert celebrat el setembre del 2019 a La Fada Ignorant. Maurici Bellmunt va ser col·laborador de la revista 7Dies i de la ràdio del Diari.

#1 Rosita

(21/12/20 10:25)