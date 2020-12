Més proves en laboratoris per Nadal

Els centres afirmen que els motius principals són les trobades nadalenques, els viatges i la tramitació del permís d’immigració

Actualitzada 21/12/2020 a les 06:07

Anna Ribas

Lorena Giménez Andorra la Vella

Nadal és un moment de retrobaments familiars i de viatges, i el 2020 no serà l’excepció. Per fer-ho d’una manera segura, ja són molts els ciutadans que han contactat amb laboratoris del país per fer-se diferents proves: la PCR, el test d’antígens o el d’anticossos. Així ho indicava Antoni Cayetano, facultatiu del laboratori Pasteur, qui afirmava que “s’ha notat un augment important en la demanda de proves”.



Cayetano destacava que ja tenen cites, especialment per als dies 23 i 24 de desembre, i detallava que tenen 2 perfils de clients: “Hi ha gent que ha de marxar de viatge i necessita una PCR perquè li demanen, i persones que es volen reunir amb la família i es fan una prova d’antígens”. El facultatiu assenyalava que el fet que el Govern faciliti autotests no els juga en contra, ans al contrari, ja que “si no fos així, no donaríem l’abast. Estem bastant saturats i que la gent s’ho pugui fer a casa o a la farmàcia ens alleuja la càrrega de feina”.



Des de Bio-Centre, la Judit, biòloga, indicava que els ha augmentat “una mica la demanda” per les persones que volen viatjar i per a la tramitació de papers d’immigració. Les reunions familiars són la motivació menys recurrent. “Cada dia truquen demanant informació”, apuntava. I exposava que “més aviat fem PCR que no pas antígens, potser la gent pensa més en les farmàcies”.



Amb tot, des d’Echevarne, la Belén, infermera, manifestava que ells realitzen tests d’antígens i que els ha incrementat la demanda, sobretot de cara al dia 23 i 24. “Ens estan demanant els d’antígens per dates clau, també per Cap d’Any i Reis”, comentava. A més, afegia que “acostumen a venir famílies” i precisava que aquest tipus de tests són “una fotografia del moment, valdria per a unes 72 hores”.



També sobre els tests d’antígens, Albert Gómez, de laboratoris Delta, precisava que “cap prova té una fiabilitat del 100%, la TMA i la PCR tampoc, però hem vist que els tests d’antígens funcionen molt bé i el resultat és immediat”. Cayetano incidia que “el test d’antígens també detecta el virus, però és menys sensible”.



Un altre perfil d’usuari per als laboratoris són els qui ja han passat la Covid-19 i volen saber si els queden anticossos, així ho van explicar tant des de Pasteur com de Delta: “La majoria en fan.” Gómez apuntava que, tot i que hi ha estudis que diuen que els anticossos duren poc temps, han detectat casos que van contagiar-se al principi de la pandèmia i “6 mesos després encara mantenen el mateix títol d’anticossos”. Des d’Altimir, però, afirmaven que han detectat que van marxant.



Venda de tests a les farmàcies

La venda de tests d’antígens d’autoconsum a les farmàcies del país no s’ha vist afectada per la iniciativa del Govern de proporcionar de manera gratuïta un test d’antígens a tots els residents majors de sis anys per tal d’assolir la màxima seguretat possible durant les reunions nadalenques.



En aquest sentit, la farmacèutica Roser Miró, qui regenta la companyia sota el seu nom, va manifestar que l’anunci de l’executiu no ha tingut cap afectació a les reserves i comandes que els establiments tenien aparaulats. “No hem notat cap canvi, les persones que ens havien sol·licitat els tests per les festes no estan anul·lant les reserves”, indicava.



A més, Miró puntualitzava que també tenen demandes de ciutadans que tenen previst realitzar més d’un sopar durant les festes i “es volen fer un test abans de cada reunió familiar”. Cal recordar que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va emfatitzar que aquesta prova detecta el període infectiu “en una franja molt curta de temps”. Per aquest motiu, el test s’ha de realitzar el mateix dia de la celebració, just abans de la trobada.