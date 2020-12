La policia arresta un home per ruixar gasoil dins un local

El cos de seguretat va efectuar 18 detencions entre el 14 i el 20 de desembre

Actualitzada 21/12/2020 a les 13:10

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir ahir un home resident de 46 anys en ser enxampat de matinada ruixant gasoil en l'interior d'un establiment situat a la parròquia d'Ordino. Els agents van ser requerits en el local, on van trobar l'home i el van traslladar fins a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per tal de fer-li una valoració mèdica. El cos de seguretat el va arrestar una vegada va ser donat d'alta com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva. Aquesta és una de les 18 detencions que la policia ha efectuat durant la setmana passada, del 14 al 20 de desembre.



Un resident de 31 anys va ser detingut dimarts 15 de desembre a les 14.15 hores a Escaldes-Engordany com a presumpte autor de dos delictes de furt amb força a una empresa de transport. La primera actuació policial va ser a l'octubre, quan el gerent d'aquesta companyia els va avisar que algú havia accedit al despatx, havia forçat una porta i s'havia endut uns 2.000 euros de l'interior d'una caixa metàl·lica. L'home detingut va tornar a accedir al despatx forçant una porta la setmana passada, però no es va endur res i el cos de seguretat, després d'efectuar les investigacions pertinents, va arrestar-lo.



El balanç de detencions destaca també set persones que van ser arrestades per conduir sota els efectes de l'alcohol, totes elles detectades durant a la campanya que la policia està realitzant fins al 3 de gener. La taxa més alta detectada la setmana passada va ser la d'un resident de 58 anys que diumenge pels volts de les 16 hores va donar 1,76 grams per litre en sang (g/l). Així mateix, es van registrar taxes d'alcoholèmia d'1,42 g/l, 1,36 g/l, 1,24 g/l, 1,09 g/l, 1,08 g(l i 0,89/l.



Els agents també han efectuat diverses detencions per altres delictes, com el d'una dona de 34 anys que va ser enxampada el passat dilluns 14 per haver presentat al servei d'Immigració el 4 de juny una sol·licitud de renovació del permís de residència i treball amb un certificat "inautèntic". Una parella de no residents, de 42 anys, també van ser detinguts a la frontera del Baladrà per desobeir una ordre d'expulsió administrativa i una resident de 22 anys va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic, ja que els agents van ser requerits en un domicili particular d'Andorra la Vella per una agressió de parella. El balanç de detencions també destaca l'arrest dels tres joves menors d'edat acusats d'una violació fa dos anys.