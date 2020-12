La Creu Roja visitarà 102 domicilis de persones dependents

L'entitat ha sorprès algunes famílies amb una activitat per veure el Pare Noel al Coll de la Botella

Actualitzada 21/12/2020 a les 13:30

Redacció Andorra la Vella

La Creu Roja Andorrana visitarà 102 domicilis de persones dependents que pateixen aïllament i solitud no volguda. Un grup de voluntaris i tècnics, i amb la col·laboració del Servei d'Atenció Domiciliària del ministeri d'Afers Socials, ha començat a fer les visites per tal de compartir uns instants amb aquestes persones i lliurar-los una postal elaborada per alumnes de secundària de les escoles andorranes, entre altres obsequis.



L'entitat ha enviat una carta als beneficiaris del servei de Teleatenció Domiciliària (TAD), del programa Sempre Acompanyats (SA) i del transport sociosanitari (TSS), un total de 523 persones. El text inclou una felicitació del president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, i una postal amb temàtica nadalenca confeccionada manualment per 180 alumnes del British College.



La Creu Roja també ha fet una sorpresa destinada a les 10 famílies amb nadons i infants beneficiàries de la Botiga Solidària de la Creu Roja i que tenen vehicle propi, ja que han pogut visitar el Pare Noel a la Borda Cremat, al Coll de la Botella. El cap de setmana algunes d'aquestes famílies han baixat amb raquetes a la cabana del Pare Noel i han tornat amb buggies fins on tenien els vehicles estacionats.



La celebració dels 40 anys de l'entitat finalitzaran amb un espot televisat que s'estrena avui i que va dedicat a tot el col·lectiu i les persones que amb petites aportacions han fet del 2020 un any més solidari.