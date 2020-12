Intervenció per treure fum d'un edifici

Els bombers han actuat a un immoble a Terra Vella a les tres de la matinada

Bombers en una intervenció anterior Bombers en una intervenció anterior Fernando Galindo

Actualitzada 21/12/2020 a les 09:24

Redacció Andorra la Vella

Els bombers han treballat aquesta matinada per treure fum d'un edifici de Terra Vella, a Andorra la Vella, sense que hi hagi hagut cap dany personal. Els agents del cos d'extinció han estat avisats a les 3.06 de la matinada perquè sortia fum d'un immoble i han hagut de fer una intervenció per evacuar el fum acumulat en una sisena planta que estava en reformes, segons ha informat el cap de guàrdia.



L'origen del fum ha estat una burilla que algú havia llençat a una galeria tècnica que estava bruta, segons han explicat els bombers, i no ha generat cap afectació important.