Salut notifica 25 contagis nous i un segon pacient a l'UCI

L'hospital continua amb 17 persones afectades pel virus

Actualitzada 21/12/2020 a les 18:24

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha notificat avui que hi ha 25 contagis nous detectats des d'ahir i que el nombre de casos totals acumulats és de 7.602 des de l'inici de la pandèmia. Martínez Benazet ha detallat que hi ha sis persones menys amb Covid respecte a les dades facilitades ahir i que actualment la xifra de casos actius és de 493 persones, així com 31 altes noves, que han fet augmentar les recuperacions a 7.028. El titular de Salut també ha lamentat la mort de la víctima número 81, una dona de 81 anys que estava ingressada a planta de l'hospital per Covid.



Una persona contagiada per la infecció ha ingressat en les últimes hores a la unitat de cures intensives que suma el segon pacient amb el virus, tot i que només un dels afectats necessita ventilació mecànica, segons ha informat el SAAS. L'hospital continua com ahir amb 17 malalts de coronavirus amb la diferència que avui n'hi ha 15 a planta per l'ingrès nou a l'UCI.



Salut també té 23 aules amb algun tipus de confinament, de les quals 8 es troben aïllades completament i 15 de manera parcial.