FEDA ha fet descomptes per 2,4 milions per la pandèmia

El consum d'energia ha caigut un 10% per la crisi del coronavirus

Albert Moles Albert Moles, director general de FEDA

Actualitzada 21/12/2020 a les 12:14

Eduard Piera Andorra la Vella

FEDA ha realitzat fins a 2,4 milions en les diferents línies de descomptes que s'han anat pactant segons ha evolucionat la pandèmia. El director de recursos humans de FEDA, Sergio Millán, ha explicat que "s'han fet un total de 785 ajornaments o fraccionaments i des de que va començar la crisi sanitària no s'ha fet cap tall de subministrament. Volem estar al costat de les persones".



El director general de FEDA Albert Moles, ha indicat que el consum d'energia de l'any, condicionat per la pandèmia, ha tingut una caiguda propera al 10%. Les xifres s'han fet públiques durant l'esmorzar telemàtic que ha mantingut amb la premsa aquest matí, on Moles ha indicat que "els resultats de la companyia no es veuran excessivament afectats per aquest descens ni per les ajudes que s'han prestat a empreses i famílies". Així doncs el director de l'elèctrica ha confirmat que "no ens desviarem excessivament dels 12 milions d'euros que es van preveure en el pressupost". A més a més, ha afegit que contraposant el descens de consum també hi havia la caiguda de la compra d'electricitat.



Les inversions previstes per la propera anualitat s'elevaran fins als 37 milions d'euros tal com ha indicat Moles. D'aquests poc més d'un milió aniran destinats als treballs que s'estant fent amb energies renovables, que són la planta fotovoltaica de Grau Roig, que entrarà en fase de redacció del projecte i la continuació de les proves del parc eòlic al Pic del Maià. La resta aniran a completar la instalació de la Subestació de la Massana i a culminar la Línia d'Alta Tensió de Grau Roig, així com també al projecte de la xarxa de calor de la Comella.