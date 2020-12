Els comandaments de la policia tindran un sindicat propi

Parteixen de la idea de no ser un grup de pressió i de fer aportacions al cos

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Si res no canvia i no afloren divergències i personalismes propis d’un cos tan particular i amb una plantilla tan àmplia, els 50 comandaments –comissaris, inspectors i sergents– treballen en la creació d’un sindicat amb el qual se sentin identificats perquè, segons afirmen alguns dels seus membres, les seves reivindicacions i la seva visió són molt diferents de les que tenen els agents.



La idea, originàriament, no és constituir-se com un contrapoder o un grup de pressió. En altres paraules, “no és la nostra intenció enfrontar-nos a la direcció, si això pren aquesta deriva la meitat dels comandaments no hi participaran”, van assenyalar fonts vinculades a la iniciativa policial. És de domini públic que dins del cos i especialment entre els rangs superiors hi ha diferències personals i diferents maneres de jutjar la feina que es fa o la visió de com ha de ser la policia del futur. Si aquests criteris tan divergents es traslladen al sindicat, molts dels comandaments li auguren poc futur.



“És cert que hi ha coses que creiem que es poden millorar i que som partidaris d’una planificació més a llarg termini; per exemple tenint en compte que molts companys es poden jubilar i que això comportaria un greu problema de funcionament”, van assenyalar les fonts.



Tanmateix, van insistir que es tractarà de fer aportacions constructives i en cap cas generar un mal ambient dins del cos. Els comandament no se senten identificats amb el CFPA perquè aquest sindicat està més enfocat a la situació dels agents, que tenen altres prioritats i demandes molt diferents.