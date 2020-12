Catalunya no aclareix qui pot venir a Andorra

El Govern està sorprès pel gir català i ja ha iniciat contactes per clarificar la situació

Actualitzada 21/12/2020 a les 06:30

Eduard Piera Andorra la Vella

Sorpresa i estupefacció al Govern per les diferents bandades que està fent la Generalitat en les darreres hores pel que fa a l’arribada de turistes al Principat, després que divendres, durant la visita a l’Aeroport de la Seu, el conseller Damià Calvet afirmés que es permetia viatjar a Andorra a aquelles persones que comptessin amb familiars, una segona residència o bé que haguessin fet una reserva hotelera. Un punt que va animar molts establiments a aixecar les persianes quan donaven per perdudes les festes de Nadal i que ara viuen amb preocupació aquest canvi de rumb marcat pel Procicat. El Govern ja va iniciar ahir contactes amb la Generalitat per aclarir les informacions i fonts properes a l’executiu van indicar al Diari que a nivell polític la situació continua sent la mateixa, i van assegurar per activa i per passiva a les autoritats andorranes que no ha canviat res i que es permetrà l’entrada de turistes al país.



Els dubtes, però, es van iniciar amb la publicació del decret català, en el qual no es parlava de manera explícita de l’assimilació d’Andorra a nivell de mobilitat com si fos una comarca més de Catalunya, i es van agreujar encara més amb les declaracions contradictòries entre la directora i la número dos del Procicat a diferents mitjans catalans. En declaracions al Diari, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, va manifestar que “si ens cenyim a la literalitat del text, no estan permesos els viatges per turisme fora de Catalunya”. Solé va explicar que el decret no preveia excepcions més enllà que les establertes a partir del 23 de desembre, en les quals la subdirectora va remarcar que “es parla que un grup bombolla podrà sortir de la comarca durant aquests dies per establir-se a una altra, però en cap cas es parla que es pugui sortir de Catalunya, com seria el cas d’anar a Andorra”. En tot cas, de moment el desgavell d’informacions del país veí ha deixat en stand-by l’arribada de turistes catalans.

