Andorra s'absté amb tot el bloc europeu en una resolució contra glorificar el nazisme

El document va ser aprovat amb 130 vots a favor i només va rebre el ‘no’ d’Estats Units i Ucraïna

Actualitzada 21/12/2020 a les 06:18

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Andorra es va abstenir dimecres passat a l’hora de votar una resolució presentada per la Federació Russa a l’Assemblea General de les Nacions Unides sota el títol Combatre la glorificació del nazisme, el neonazisme i altres pràctiques que contribueixen a exacerbar les formes contemporànies de racisme, discriminació racial, xenofòbia i formes connexes d’intolerància. La posició andorrana va ser la mateixa que la de França i Espanya –cal recordar que, amb alguna excepció, el Principat vota igual que aquests dos estats quan el sentit de la seva opció és similar– i la de la majoria dels països europeus. Només Rússia, Bielorússia, Bòsnia-Herzegovina i Sèrbia van votar a favor de la resolució que va acabar sent aprovada per 130 sí, dos no i 51 abstencions. Els dos únics estats membres de l’ONU que van votar i que es van mostrar en contra de combatre la glorificació del nazisme van ser els Estats Units d’Amèrica i Ucraïna.



La resolució aprovada assenyala que el neonazisme és més que “la simple glorificació d’un moviment ja passat; és un fenomen contemporani amb forts interessos en la desigualtat racial que ha centrat els seus esforços a obtenir un suport ampli per a les seves falses afirmacions de superioritat racial”. El text mostra l’alarma per “la propagació en moltes parts de món de diversos partits polítics, moviments, ideologies i grups extremistes de caràcter racista o xenòfob, inclosos els grups neonazis i de caps rapats, i pel fet que aquesta tendència ha donat lloc a l’aplicació de mesures i polítiques discriminatòries a nivell local o nacional”.



La resolució afegeix que “observem amb preocupació que, fins i tot quan els neonazis o els extremistes no participen formalment en el govern, la presència que hi ha d’ideòlegs d’extrema dreta pot tenir l’efecte d’injectar en la governança i el discurs polític les mateixes ideologies que fan que el neonazisme i l’extremisme siguin tan perillosos”.



El text aprovat indica que l’ONU se sent “seriosament preocupada perquè els grups neonazis i altres grups i persones que propugnen ideologies de l’odi centren cada vegada més les seves mires en persones vulnerables, principalment nens i joves, mitjançant llocs web dissenyats específicament per adoctrinar i reclutar”. Afegeix que l’organisme “es mostra profundament preocupat per totes les manifestacions recents de violència i terrorisme incitades pel nacionalisme violent, el racisme, l’antisemitisme, la islamofòbia, la cristianofòbia, l’afrofòbia, la xenofòbia i les formes connexes d’intolerància, entre altres, les ocorregudes durant esdeveniments esportius”.