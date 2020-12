La revista Forbes lloa l'operativa dels autotests d'antígens

Un article posa com a exemple la tasca del govern i afirma que els Estats Units haurien d'aplicar mesures similars a les del Principat

Distribució de tests a la sala de la Closeta de la Massana Distribució de tests a la sala de la Closeta de la Massana Fernando Galindo

Actualitzada 20/12/2020 a les 14:28

Redacció Andorra la Vella

Un article publicat a la revista Forbes ha lloat la tasca que el Govern d'Andorra està realitzant durant la pandèmia. L'autor, el científic William A. Haseltine, posa com a exemple l'operativa dels autotests d'antígens que ha engegat el Principat i ho compara amb la situació als Estats Units, on afirma que si el govern americà hagués posat a l'abast dels ciutadans mesures com les que s'han aplicat a Andorra "els estatunidencs haurien pogut anar de vacances amb perspectives més optimistes". Haseltine també afirma que els autotests que ha comprat el govern són els mateixos que l'Administració d'Aliments i Fàrmacs dels Estats Units (FDA) ha autoritzat per al seu ús als EUA i critica que, en comptes de repartir-se gratuïtament, es posaran a la venda a un preu d'entre 25 i 30 dòlars. lL científic destaca que "no és massa tard" per a que es canviï d'estratègia, es tingui com a exemple el Principat i es "compri a l'engròs les proves que tan desesperadament necessitem, ja que si Andorra les ha aconseguit per 5 dòlars la unitat, els EUA podrien aconseguir grans quantitats per un menor preu".



L'article explica com l'executiu andorrà va engegar l'operatiu de les proves d'anticossos a tota la població el passat abril i com això va permetre saber el percentatge de ciutadans que tenien o havien passat la malaltia i els que no. Així mateix, detalla que des d'abans de l'estiu es poden fer les proves TMA de manera gratuïta, que s'han habilitat diversos "Stop Labs" inclòs un de mòbil, que es fan cribratges massius a col·lectius com el de l'educació o de la gent gran, i que ara el govern també ha posat a disposició de tothom i sense cost un autotest d'antígen per a fer-se la prova a casa abans de les reunions familiars per Nadal.

#1 Consol

(20/12/20 14:15)