Revisió del cens encoberta

El comú d’Andorra la Vella va iniciar ahir el repartiment dels tests d’antígens a la plaça de Braus de la capital. La jornada es va desenvolupar amb una afluència moderada de ciutadans que volen seguretat sanitària per celebrar les festes nadalenques.

A profitarem el repartiment dels tests d’antígens per a realitzar un control del cens i poder detectar aquelles persones que no estan correctament registrades”. Aquesta és una de les intencions de la cònsol major de la capital Conxita Marsol, qui es va personar ahir a l’antic edifici del COEX situat a la plaça de Braus de la capital per veure com es desenvolupava la primera jornada de repartiment de les proves diagnòstiques d’autoconsum. La capital espera repartir un total de 21.000 tests fins dimecres a les nou del vespre, els quals corresponen a les 11.000 famílies que hi ha a