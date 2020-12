Nova defunció per Covid

L'home, de 71 anys, estava ingressat a planta i és la víctima número 81 des de l'inici de la pandèmia

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 20/12/2020 a les 17:56

Redacció Andorra la Vella

Salut ha notificat aquesta tarda la defunció d'un home de 71 anys amb Covid que estava ingressat a l'hospital i que era una de les 18 persones que ahir es trobaven a planta. El decés, el 81 que es produeix des de l'inici de la pandèmia, s'ha registrat en una jornada on Salut només ha detectat 17 contagis nous i el nombre de casos totals acumulats des del març ha augmentat a 7.577, dels quals 6.720 corresponen a la segona onada. La xifra de persones que estan malaltes actualment ha baixat a 499, 18 menys que ahir, i s'han donat 34 noves altes que han fet incrementar les recuperacions totals a 6.997.



L'hospital Nostra Senyora de Meritxell compta amb 17 pacients ingressats, dos menys que les dades notificades fa 24 hores, arran de la defunció de l'home de 71 anys i d'una alta. Actualment hi ha 16 persones a planta i una a la Unitat de Cures Intensives, que també està sota ventilació mecànica. L'àrea Covid habilitada a El Cedre segueix sense cap intern malalt.



Salut ha detallat avui que hi ha dues aules menys amb algun tipus de confinament, ja que avui són 23, de les quals sis estan aïllades totalment i 17 de manera parcial. El ministeri també controla un total de 48 aules més, que estan sota vigilància passiva.