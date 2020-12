Homenatge a un home d'estat

Actualitzada 20/12/2020 a les 06:05

FUNERAL ÍNTIM AVUI A SANT JULIÀ

L’excap de Govern, Òscar Ribas Reig, serà enterrat avui a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria. El funeral se celebrarà a les 10 del matí i la missa serà oficiada pel Copríncep i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. Per part de les autoritats, hi assistiran el cap de Govern, Xavier Espot, la síndica, Roser Suñé, i el cònsol de la parròquia, Josep Majoral. Serà una cerimònia íntima, amb només els familiars i amics més propers a causa de les mesures per evitar la propagació de la Covid.

La mort del primer cap de Govern, Òscar Ribas Reig, ha provocat una gran commoció entre la classe política del país, que en destaca sobretot la visió d’Estat i la contribució per a la modernització d’Andorra. El cap de l’executiu, Xavier Espot, va anunciar ahir que el dia d’avui ha estat declarat com a dol nacional i que durant tres dies les banderes onejaran a mig pal en els edificis i les dependències oficials. Espot va qualificar Ribas de «gegant, en el millor sentit de la paraula». «Un gegant polític, però també des d’una perspectiva personal», va detallar. El demòcrata va lloar la feina del polític lauredià i va destacar “la seva gran contribució durant el període constituent que va servir per consolidar Andorra com un Estat de dret democràtic i social”. Espot va remarcar que estava “per damunt de les diferències polítiques” i el va definir com un “gran humanista”. També va posar en valor “que ja als anys 80 i als 90 parlava de desplegar un marc fiscal, per desenvolupar un Estat del benestar”, així com “la seva visió europeista”.Qualitats que també va admirar la síndica general, Roser Suñé, que el va considerar com “el polític fonamental de l’Andorra del Segle XX”. Suñé també va exalçar “la generositat que sempre va tenir per compartir les seves idees”. “Sempre era fructífer escoltar-lo i parlar amb ell”, va afirmar. La síndica va recordar els canvis estructurals importants que va viure com a polític, especialment amb l’aprovació de la Constitució i l’adhesió a l’ONU. “Ha estat present en moments molt importants del segle XX”, va apuntar.El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, va afirmar que “amb Òscar Ribas mor un moment històric molt important d’Andorra, que és el naixement de l’Estat modern andorrà”. “Va ser capaç d’agafar un país que en aquells moments no tenia Govern, no tenia Constitució ni reconeixement internacional i el va transformar en un país democràticament modern”. Enseñat va elogiar la tasca feta com a líder de l’executiu però també la seva “visió a mitjà i llarg termini, amb una capacitat de preveure el que vindria i sempre amb un perfil d’Estat allunyat de la polèmica política del dia a dia”. “Ell era un ferm defensor del sistema impositiu i de l’Estat de dret en un moment que no era defensat per gairebé ningú i al final les coses són com són i la realitat li ha donat la raó”, va remarcar.El socialdemòcrata Gerard Alís el va reconèixer com “una figura emblemàtica, de caire progressista. “Era una persona que sempre va tenir aquesta visió moderna i el temps li ha acabat donant la raó”. Alís va recordar que Ribas “ja intuïa l’encaix d’Andorra en la UE i l’obertura cap a la transparència per jugar d’igual a igual en el món internacional deixant una mica de banda el context més tancat per treballar en un món més globalitzat i obert”. “Ha sigut l’home pioner des del punt de vista institucional de l’obertura d’Andorra i el canvi cap al segle XXI i XXII”, va afirmar.El president del grup liberal, Ferran Costa, va deixar clar que “Andorra perd un referent”. El conseller general va definir-lo com “un intel·lectual que va tenir una visió del país molt avançada”. “Va ser capaç de preveure com calia modernitzar Andorra”, va afegir. Costa va recalcar que “es perd un referent però se’n perd ni de bon tros el llegat”. “Tenir la visió de quina era la direcció, una visió d’home d’Estat que traspassava les legislatures i que mirava a 20, 30 i fins i tot 50 anys vista”.El president de terceravia, Josep Pintat, també en va destacar la “visió d’Estat”, així com la seva trajectòria política qualificant-lo de “referent”. “Les coses no les veia amb ulls d’una legislatura, sinó amb una globalitat perquè la vida després d’una legislatura continua”, va comentar, lloant també la seva “valentia” per tirar endavant canvis importants “que sempre generen neguits i incerteses”. Reconeixements compartits també pel conseller de CC, Carles Naudi, que va declarar que “per a la meva generació i la de molts, l’Òscar Ribas ha marcat un abans i un després”. “Va ser un impuls importantíssim per a l’Andorra que coneixem avui”, va indicar, remarcant que “es va avançar al seu temps i era un visionari de cap a on havíem de portar el país”.La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va assenyalar que “va ser una persona molt significativa per al nostre país, un gran andorrà i un gran polític que va viure tota la transformació, la modernització de les institucions”. El líder de la corporació laurediana, Josep Majoral, va destacar que “és una gran pèrdua pel que ha representat per a la parròquia, tant a nivell polític com empresarial” i també va coincidir a destacar que “ell ja veia una Andorra diferent amb una visió moderna”.