Els comerciants avalen fer per a vianants el carrer Callaueta

Creuen que la zona de Riberaygua i travesseres necessita un nou impuls

Actualitzada 20/12/2020 a les 06:40

Eduard Piera Andorra la Vella

El comerciants de la zona del carrer Riberaygua i travesseres, que són els principals afectats pels canvis urbanístics que preveu fer el comú a la zona, veuen amb molt bons ulls els canvis proposats per la corporació que encapçala Conxita Marsol. Així ho va manifestar al Diari la presidenta de l’associació de comerciants de la zona, Rosa Pascuet, que va dir que “aquest és un projecte que fa temps que demanem a la cònsol; sempre hi haurà gent que dirà que no li agrada, però aquí hi viuen 3.900 habitants, i mereixem més zones pacífiques i que hi pugui haver moviment i ens mereixem llocs agradables per estar amb la família”. Pascuet va afegir que “el carrer Callaueta sigui per a vianants estarà molt bé; vivim al centre i soroll n’hi ha; el que hem d’intentar és conviure i dependrà de les persones que portin els establiments. El més important és conviure, però almenys tindrem un carrer ampli per passejar i més si vas amb nens, i les terrasses seran dignes”.



La presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i travesseres va valorar també molt positivament els canvis al passatge Biscariet, dels quals va comentar que “quan estigui acabat, anirà molt bé! Serà una molt bona entrada a la part de darrere de l’avinguda Meritxell”.