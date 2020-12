Els comerciants valoren positivament les vendes i esperen que la tendència es mantingui al llarg dels dies previs al Nadal

El Pas respira amb el retorn dels turistes gals Visitants francesos ahir passejant pel Pas de la Casa. Òscar Ramon

Actualitzada 20/12/2020 a les 06:01

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Pas de la Casa ha recuperat la seva activitat comercial i fisonomia els darrers dies gràcies a la finalització de les restriccions de mobilitat el passat 15 de desembre a França. Els residents gals van aprofitar la primera jornada del cap de setmana per desplaçar-se a la localitat encampadana i fer les compres habituals, com tabac i alcohol, i alguns regals de cara a les pròximes festivitats nadalenques. D’aquesta manera, des de la Iniciativa Publicitària (Inpub) del Pas de la Casa, el seu president Jean Jacques Carrié va afirmar que ahir la població es va omplir de visitants francesos, concretament entre les deu del matí i les cinc de la tarda, i va comentar que “a diferència de fa més d’un mes i mig “ara la vila fa goig”.



El president va explicar al Diari que els comerciants “estan molt contents”, ja que “estem començant a tornar a la normalitat i a fer una mica de caixa, que ja ens tocava. Era molt necessari poder reactivar el teixit comercial del Pas”. A més, va exposar que al llarg de la jornada la concurrència de visitants va provocar diverses cues i retencions als punts d’accés a la població, “i també se n’han generat als aparcaments a causa de les entrades i sortides dels vehicles dels visitants francesos”. Des del servei de mobilitat també es van detectar retencions de sortida durant el matí, i al migdia es van produir retencions de sortida per la frontera francoandorrana de fins a 2 quilòmetres.



Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas, Òscar Ramon, també va expressar la satisfacció del teixit comercial i va puntualitzar que “esperem que la tendència d’aquest cap de setmana es mantingui i incrementi durant els pròxims dies”, sobretot tenint en compte que “ens trobem a les portes de les festes de Nadal”.



Inactivitat del sector de la neu

Malgrat l’alegria generalitzada del sector comercial de la vila encampadana, Carrié va lamentar que el 50% del teixit es troba paralitzat arran de la no obertura de les estacions d’esquí fins a principis del mes vinent. “Tots els establiments que es dediquen al sector de l’esquí es troben en una situació molt precària”, va manifestar. En aquest sentit, va recordar que la situació del Pas des de l’inici de la pandèmia “ha estat a la corda fluixa”, ja que en el període de nou mesos “només n’hem treballat dos i mig o tres, la situació és un desastre”.



Carrié va destacar que si no s’activen més mesures i la situació de la neu recupera l’activitat, “hi haurà diversos establiments de lloguer de material d’esquí, agències immobiliàries i fins i tot hotels, que es veuran obligats a abaixar la persiana per la manca d’ingressos”. El president d’Inpub va posar en relleu que “la solidaritat amb França”, també “està reduint els ingressos econòmics del nostre país”.



En la mateixa línia, va assenyalar que el tancament de les pistes ha generat “una allau de cancel·lacions als establiments hotelers de la població”. Una situació que Carrié va atribuir al fet que als residents del país veí del nord els “surt més a compte venir aquí a comprar i marxar el mateix dia, ja que no tenen res més a fer. No hi ha oferta turística sense les pistes d’esquí”. “A la gent no li interessa pernoctar als nostres hotels si no poden anar a esquiar”, va dir el president d’Inpub. A més, va destacar que “al cap i a la fi”, els turistes que generen més afluència i “acaben de donar vida al comerç del Pas de la Casa són els grups d’esquiadors”.



En una situació ben diferent es troben els establiments hotelers del centre del país i els apartaments turístics, els quals han començat a rebre peticions d’informació i diverses reserves per les festes de Nadal, gràcies a l’assimilació del Principat amb la comarca catalana de l’Alt Urgell.



Eix comercial

Els residents francesos també van fer acte de presència a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, concretament a l’Eix Central, que va comptar durant tota la jornada amb un batibull de visitants “que necessitaven sortir de França i tornar una mica a la normalitat”, van indicar comerciants de la zona. Així doncs, el centre del país va tornar a prendre vida i els negocis de la zona van poder realitzar alguna venda als diversos turistes que van arribar a Andorra.