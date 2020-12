Comiat a Òscar Ribas

L'església de Sant Julià acull la missa funeral per l'excap de Govern traspassat divendres

Funeral per Òscar Ribas Funeral per Òscar Ribas Fernando Galindo

Actualitzada 20/12/2020 a les 10:21

Redacció Andorra la Vella

La missa funeral per Òscar Ribas es celebra aquest matí a l'església de Sant Julià de Lòria. El fèretre del primer cap de Govern ha arribat poc abans de les deu al temple i ha estat portat per agents de policia amb uniforme de gala cobert amb una bandera d'Andorra.



L'acte de comiat es fa en la més estricta intimitat amb l'assistència de la família i de manera excepcional amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé. L'entrada al temple està limitada per les restriccions sanitàries d'aforament establertes per la pandèmia de coronavirus.