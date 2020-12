El Diari Oficial de la Generalitat estableix que les excepcions de mobilitat s'aplicaran fins el 6 de gener

Actualitzada 20/12/2020 a les 12:23

Redacció Andorra la Vella

Catalunya posposa fins dimecres, dia 23, l'excepció que permetia saltar-se el confinament comarcal i moure's pel territori català i Andorra sempre que fos per anar a reunir-se amb familiars i "gent propera". Així ho publica el Diari Oficial de la Generalitat, que estableix que aquesta flexibilització en les mesures s'aplicarà del 23 de desembre i al 6 de gener i no fins a l'11, com havien anunciat divendres les autoritats del govern català. Així doncs, només els residents de l'Alt Urgell i d'Andorra podran circular per ambdós territoris a partir de dilluns, i no es podrà creuar a d'altres territoris per veure a familiars ni rebre visites de fora fins al dimecres. El text de la Generalitat no esclareix com es podrà justificar el fet d'anar a veure a un familiar o "persona propera" en cas que la policia ho sol·licités, ja que de moment el document d'autoresponsabilitat tampoc compta amb cap apartat específic per a aquest motiu.



Els bars i restaurants també tenen canvis respecte a les mesures dictades per les autoritats catalanes el divendres. Els comensals es podran reunir fins a 6 persones per taula, de com a màxim dues bombolles de convivència, i només per els àpats dels dies festius i les nits del 24, el 31 i el 5 de gener, ja que per a la resta de jornades la limitació tornarà a ser de quatre persones per taula. Els restaurants d'àrees de servei no tindran franges horàries per a fer el seu servei, però només podran donar de menjar a transportistes.

