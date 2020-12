Gallardo diu que la voluntat del Govern i la Generalitat és potenciar l’activitat de l’aeroport

Vols regulars abans del juliol de l'any vinent Gallardo i Calvet ahir durant la visita a les instal·lacions de l'aeroport Andorra-la Seu d'Urgell Fernando Galindo

Actualitzada 19/12/2020 a les 06:27

Lorena Giménez Andorra la Vella

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar ahir durant la signatura del nou conveni relatiu a l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, que un dels objectius amb vista al primer semestre de l’any vinent és poder materialitzar vols regulars a la infraestructura. “En el debat d’orientació política tenim una proposta perquè durant els sis primers mesos de l’any vinent es comencin a realitzar vols regulars amb algunes destinacions que estem analitzant”, va indicar.



A més, va anunciar que estan treballant per poder realitzar vols xàrter turístics des d’aquesta temporada d’hivern “gràcies a la gran implicació del sector privat del país”. Gallardo va recordar que des de l’aprovació del sistema d’aproximació per GPS, des del Govern van començar a treballar en la cerca d’operadors aeris que estiguin interessats a operar a l’aeroport. En aquest sentit, va posar en relleu que “no hem deixat de tenir contactes amb companyies d’Espanya i França”, i va afegir que juntament amb l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) estan elaborant un estudi per obtenir “les millors rutes amb visió empresarial”.



Al seu torn, Calvet va assenyalar que el nou conveni aporta una gestió més concertada i “enforteix les relacions entre la Generalitat i el Govern d’Andorra”. I va puntualitzar que l’acord aportarà una visió de treball conjunt entre les dues administracions, un fet que “dona fortalesa per captar nous mercats”.



Millorar la infraestructura

Durant l’acte de signatura Calvet també va fer públic que durant l’any vinent engegaran un projecte per disposar d’il·luminació nocturna a l’aeroport, la qual “proporcionarà més potencial a la infraestructura, ja que ens permetrà disposar de més hores d’activitat”. El conseller català va detallar que el projecte es licitarà “pròximament” i suposarà un cost aproximat de 400.000 euros d’inversió. Tanmateix, Gallardo i Calvet van destacar que “tenim l’ambició d’anar més enllà en la potencialitat de la infraestructura” i van explicar que estan a punt de completar l’espai d’hangars. D’aquesta manera, l’aeroport disposarà de tretze magatzems, a més d’un altre que encara es troba en procés de construcció.



En aquesta línia, el ministre va apuntar que Andorra incrementarà fins als 400.000 euros l’aportació anual per a la gestió de la infraestructura i l’execució de les millores “necessàries”. Així, va manifestar que el Govern està convençut que el retorn econòmic serà molt important per al país. “Aquest nou conveni per cinc anys més garantirà que la infraestructura tindrà tots el vols regulars que desitgem i rebrem un retorn econòmic al Principat i per al conjunt del Pirineu”, va dir.



A més, Calvet va aprofitar la presència de l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, per sol·licitar un punt d’instrucció fronterera amb tota la seva capacitat, el qual “aportaria totes les funcionalitats i les potencialitats a l’aeroport”. I va indicar que l’acord reforça les relacions, però sobretot “apropem l’economia del territori i generem dinamització econòmica, la qual crearà l’ocupació que necessiten els nostres països per gaudir d’un futur més pròsper”.



Calvet va posar de manifest que la possible implantació d’un projecte ferroviari que englobi les poblacions de Puigcerdà, la Seu d’Urgell i Andorra la Vella “seria molt ambiciós i molt bo per al ter­ritori”, però va matisar que “es tracta d’un projecte molt complex que no pot ser real a curt termini”. No obstant això, va afegir que “en el context d’emergència sanitària i climàtica que vivim” és necessari disposar d’una mobilitat “més sostenible”. I va destacar que cal aprofitar els nous plans de la Comissió Europea per reactivar l’economia.