Una altra defunció eleva fins a 80 les morts de la pandèmia

Actualitzada 19/12/2020 a les 06:49

Eduard Piera Andorra la Vella

Una altra mort provocada per la Covid-19, la nit de dijous a divendres, va elevar fins a 80 el total de persones que han perdut la vida a Andorra des de l’inici de la pandèmia. Tant el cap de Govern, Xavier Espot, com el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, van traslladar el condol a la família de l’home, de 71 anys, que ja feia un temps que estava ingressat a la planta Covid de l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell, després d’haver estat internat també a cures intensives.



Pel que fa al nombre de nous casos, el titular de Salut va indicar que s’havien notificat 53 positius, que representen “un petit repunt” respecte als darrers dies. No obstant això, va indicar que no li preocupava perquè la mitjana dels darrers tres dies era d’uns 35 casos. El nombre d’afectats des de l’inici de la pandèmia va augmentar fins als 7.519, dels quals 520 són casos actius, vuit més que ahir. Les persones que han superat la malaltia ascendeixen a 6.919, 44 més que les registrades dijous passat a la tarda. La pressió sobre el sistema sanitari es manté estable i actualment hi ha 19 persones ingressades a l’hospital, 17 de les quals a la planta Covid i dues a cures intensives, una de les quals intubada i amb ventilació mecànica.



Durant la roda de premsa, el ministre no va facilitar les dades relatives a la taxa de reproducció del virus, però sí que va comentar que “s’ha de situar per sota de la de 0,99 que teníem, perquè si no, no s’estaria produint aquest descens en la mitjana de casos nous que es diagnostiquen”.



Finalment, Martínez Benazet va abordar la situació del sistema escolar, que de mica en mica va baixant. Així doncs, segons les dades que el titular de Salut va traslladar durant la compareixença d’ahir, actualment resten 26 classes que tenen algun tipus de mesura restrictiva, de les quals 10 tenen tots els alumnes en confinament, mentre que setze tenen aïllaments parcials dels grups classe.