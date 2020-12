El Govern ha decretat tres dies amb les banderes a mig pal

Actualitzada 19/12/2020 a les 14:51

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha decidit avui en reunió de consell de ministres decretar un dia de dol per la defunció de l'excap de Govern i tres dies amb les banderes a mig pal des de diumenge i dimarts.



La missa funeral per Òscar Ribas serà estrictament familiar i se celebrarà demà a les 10 del matí a l'església de Sant Julià i Sant Germà de Sant Julià de Lòria i serà oficiada pel copríncep i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. L'aforament estarà restringit en compliment de les mesures sanitàries per la pandèmia de la Covid-19. El cap de Govern ha anunciat que respectant la voluntat de la família de fer un acte íntim de manera excepcional ell i la síndica general assistiran a la missa de comiat.



L'executiu habilitarà un llibre de condolences a la planta baixa de l’edifici administratiu perquè tots els ciutadans que vulguin puguin deixar un missatge de record pel primer cap de Govern. El llibre estarà disponible dilluns de les 10 a les 14 hores i des de les 15 i les 17 hores i dimarts des de les 8 hores fins a les 17 hores ininterrompudament.