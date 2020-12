Mor Òscar Ribas

El polític va ser cap de l’executiu en quatre ocasions i va ser el primer a ocupar el càrrec un cop aprovada la Constitució

Òscar Ribas Reig va finar ahir a Sant Julià de Lòria a l’edat de 84 anys de mort natural. Ribas, nascut el 26 d’octubre del 1936 en aquesta parròquia, va ser el primer cap de Govern d’Andorra, càrrec per al qual va ser escollit el 1982 i que va ocupar fins al 1984. El polític lauredià va ostentar el càrrec de cap de Govern en tres ocasions més. Del 1990 al 1992, del 1992 al 1993 i del gener al novembre del 1994.



El polític lauredià estava considerat un dels pares de la Constitució i va ser el primer cap de Govern amb la Carta Magna en vigor. En les eleccions per al primer Consell General de l’era Constitucional, el partit de Ribas, l’Agrupament Nacional Democràtic, va ser el més votat, però només va obtenir vuit representants a la cambra. Pocs mesos després de ser escollit cap de Govern va perdre el càrrec en favor de Marc Forné després d’una moció de confiança.



La carrera política de Ribas es va iniciar quan va ser escollit membre del Consell General de les Valls a les eleccions del 1971 i el 1975. Va ser conseller general durant vuit anys. Del 2009 al 2015 va ser ambaixador especial amb la missió de desenvolupar les relacions d’Andorra amb Europa.



Es consideren com a principals fites de la seva trajectòria política l’adhesió d’Andorra a les Nacions Unides (ONU), el tractat trilateral amb Espanya i França i, sobretot, l’aprovació de la Constitució, el 14 de març del 1993. Ribas va establir les bases per a la transformació del model econòmic i la modernització del país sempre sota el Coprincipat.



Discurs a les nacions unides

El 28 de juliol del 1993 el Principat es va convertir en el 184 país membre de l’ONU. Va ser “un dia històric per Andorra. Culminem moltes de les aspiracions del nostre poble i tot un procés de serena i tenaç transformació”. Són unes paraules que van formar part del discurs d’ingrés fet per Ribas, que va portar per primer cop el català a l’Assemblea General de Nacions Unides. “El català és el nostre idioma oficial. És en la llengua de Ramon Llull, Ausiàs March i Salvador Espriu. És en aquesta llengua, la catalana, que he vingut davant aquesta Assemblea a parlar de pau, llibertat i fraternitat”, va indicar en el seu discurs.



Ribas era llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i tenia un postgrau en Filosofia Política per la Universitat de Friburg a Suïssa. Era doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears, per la Universitat de Geòrgia i per la National Academy of Sciences de l’Azerbaidjan. Va ser distingit per la República Francesa amb la Legió d’Honor en el grau de commandeur i era membre del Club de Madrid i del Nizami Ganjavi International Center.



En el seu vessant empresarial, Ribas es va centrar en els negocis familiars del tabac i la banca. El 1956 es va fundar Banca Reig, de la qual fou conseller delegat a partir del 1982 i president des del 1996. Des del 2002 ocupava la presidència honorària d’Andbank, entitat que va néixer fruit de la fusió de Banc Agrícol i Comercial d’Andorra i Banca Reig.



Primeres reaccions

La mort d’Òscar Ribas Reig es va conèixer poc després de les deu de la nit i les primeres reaccions van arribar a través de les xarxes socials. El compte oficial de l’executiu se’n va fer ressò a Twitter: “El Govern s’afegeix a les mostres de condol per la defunció d’Òscar Ribas Reig, qui fou el primer cap de Govern de la història d’Andorra. El consell de ministres es reunirà demà per decretar el dol nacional.” També va mostrar les condolences el cap de Govern, Xavier Espot, i va piular una frase d’Isaac Newton: “Si hem pogut veure-hi més enllà és perquè ens hem enfilat a espatlles de gegants.” Altres polítics, com el ministre Jordi Gallardo, la consellera general Mònica Bonell i el secretari d’Estat Marc Ballestà també van mostrar les condolences. Partits com DA, Liberals i el PS o comuns com el de Sant Julià de Lòria i la Massana es van afegir a les mostres de condol.



L’excap de Govern Jaume Bartumeu també s’hi va referir i va recordar que ahir havia intercanviat diversos correus electrònics amb Ribas recordant que estava engrescat en un estudi que acabaven d’enllestir. “Ens deixa un gran home d’Estat!”, va finalitzar. L’excap de Govern Toni Martí va piular que “avui ens ha deixat una bona persona, un gran andorrà, un estadista”.



Van arribar mostres de condol des de l’estranger. L’expresident català Carles Puidemont va recordar el seu discurs a l’ONU. I l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, també s’hi var referir.

