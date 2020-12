El cap de Govern assegura que la Constitució "no s'entén sense la intervenció decisiva d'Òscar Ribas"

Actualitzada 19/12/2020 a les 14:30

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat avui que Òscar Ribas Reig era en el millor sentit de la paraula "un gegant polític però també des de la perspectiva absolutament personal". Espot ha remarcat que tot i que li separen gairebé dues generacions amb el desaparegut cap de Govern "sento molta proximitat" en analitzar les accions polítiques que va portar a terme i ha manifestat que molts ciutadans el recordaran per la seva contribució a la consolidació d'Andorra com un Estat democràtic i social durant el període constitucional i "la Constitució del Principat d'Andorra no s'entén sense la intervenció decisiva d'Òscar Ribas Reig".



Espot ha valorat la figura de Ribas després de l'acord de decretar un dia de dol i ha expressat "el més sincer condol" a la família i les persones properes al difunt. El cap de l'executiu ha declarat que molts andorrans més enllà de la ideologia política "ens podem sentir identificats amb la visió i l'acció política d'Òscar Ribas" que ha emfatitzat que era una persona "que estava una mica per damunt de les diferències politiques tenint en compte que tenia un tarannà i una forma de veure les coses molt equilibrada, molt ponderada, molt centrista i sempre aportant una perspectiva amplia i positiva als problemes". I ha afegit que el primer cap de Govern traspassat ahir als 84 anys era una persona "molt humanista" i ha incidit que aquests valors "són extremadament importants en l'acció política i de vegades malauradament els trobem a faltar aquí i arreu".



Xavier Espot ha subrallat que Ribas "va contribuir enormement a la gestació i conformació del primer consell executiu" que va encapçalar durant dos anys "de forma molt digna i efectiva" i que va ser essencial per fer el primer pas cap a un estat que separava clarament el poder legislatiu de l'executiu.



Un visionari europeísta

El cap de l'executiu ha ressaltat que Òscar Ribas tenia uns plantejaments "absolutament visionari i de futur" perquè als anys 80 i 90 ja parlava de la necessitat de desplegar un marc fiscal per sostenir les finances públiques i per poder desenvolupar un Estat del benestar "i evidentment el temps li ha donat la raó". I ha destacat a més "la seva visió europeísta amb la que jo també em sento identificat".