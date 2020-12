Els neguits del sector cultural són els impostos i cotitzacions

El ministeri ha realitzat un treball per definir les bases de l’estatut de l’artista

Redacció Andorra la Vella

Els impostos, les cotitzacions a la CASS, els drets d’autor o el mecenatge són algunes de les principals preocupacions del teixit cultural del país. Així es desprèn del treball de diagnosi que ha dut a terme el ministeri de Cultura i Esports amb la voluntat d’establir les bases per a la definició de l’estatut de l’artista. D’aquesta feina se’n deriva que serà necessari realitzar modificacions legislatives en matèria de seguretat social, laboral, de drets d’autor, fiscal, de contractació pública i de tràmits i costos duaners que els consellers hauran de tenir en compte en l’elaboració de la proposició de llei per definir l’estatut.



Així ho va explicar ahir la titular de la cartera cultural, Sílvia Riva, durant la compareixença davant de la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, a la qual també va assistir el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons. Riva va exposar tot el procés participatiu que s’ha dut a terme els darrers mesos per elaborar el Llibre blanc de la cultura, en el marc del qual s’han recollit 3.093 aportacions, un 5,33% de les quals fan referència al marc legal i fiscal i un 16,36% a l’estat de l’artista. La ministra va posar en relleu que aquest darrer sigui un dels aspectes més evidenciats pel sector.



Durant la comissió el conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez va assenyalar que el fet ideal seria que l’estatut de l’artista pogués estar acabat durant el 2021. La ministra va destacar que el que és necessari és que “la legislació actual no sigui un escull” perquè els creadors es puguin dedicar de manera professional a la seva feina.