Els comuns comencen a repartir els tests d'antígens gratuïts facilitats pel Govern

Actualitzada 19/12/2020 a les 06:54

Eduard Piera Andorra la Vella

Els comuns ja han iniciat el repartiment dels tests d’antígens que el Govern facilita, de manera gratuïta, a la població per tal de poder fer autocribratges per les festes nadalenques. Cal recordar que en aquesta primera fase es facilitarà un test a cadascuna de les persones residents majors de sis anys. Conjuntament amb l’inici de la campa­nya per repartir-los, l’executiu va llançar un vídeo on s’indicava com s’havien d’emprar.



Per utilitzar-los cal evitar que el test pugui rebre qualsevol tipus de contagi, per aquest motiu es va remarcar l’essencial de rentar-se les mans abans d’obrir el kit. Un cop fet, cal prendre l’escovilló nasal pel costat del pal i introduir-lo en una de les foses un centímetre i mig i refregar-lo; tot seguit s’ha de repetir l’operació a la fosa nasal restant. Per tal que el test pugui donar el resultat, el següent pas és ficar l’escovilló dins del tub on hi ha el líquid reactiu i fer-lo girar entre 5 i 10 vegades. Un cop realitzat, cal deixar caure unes gotes del líquid reactiu sobre la tauleta de resultats, que reaccionarà passats entre 8 i 10 minuts per mostrar si s’està contagiat o no en aquell moment.



Per tal de fer la lectura dels mateixos, cal tenir en compte que si el que surt és una línia vermella on hi ha la lletra S no es té carrega viral per encomanar la malaltia; per contra, si apareix una línia vermella i una de negra s’està contagiat i cal aïllar-se, suspendre la trobada i procedir a demanar cita per fer una TMA. Un tercer supòsit és que el resultat del test no sigui concloent. Llavors el que cal es trucar al 821 955, el mateix telèfon per demanar la TMA, i sotmetre’s a un segon test d’antígens per descartar el virus.