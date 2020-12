El Pas s'omple de turistes francesos

Els vehicles han format cues per accedir als aparcaments de la parròquia i els comerciants esperen augmentar les vendes

Actualitzada 19/12/2020 a les 13:38

Redacció Andorra la Vella

El Pas de la Casa ha rebut avui molts turistes francesos que han aprofitat el cap de setmana per anar a fer compres a la localitat encampadana. Els cotxes han hagut de fer cua per entrar als aparcaments, tot i que els comerciants asseguren que encara no saben com anirà el dia i si faran moltes vendes o són turistes de pas que venen a comprar a centres comercials ràpidament, omplir el dipòsit de gasolina i que tornen a marxar cap a França. El servei de Mobilitat ha informat aquest matí que s'han patit retencions de fins a dos quilòmetres per sortir per la frontera francoandorrana i els comerciants han afirmat al Diari que esperen que les vendes augmentin durant aquest cap de setmana i els pròxims dies en ser dates properes a Nadal. El passat 15 de desembre tots els ciutadans del país veí del nord i els andorrans poden desplaçar-se per França i Andorra sense justificació, tot i que ho han de fer abans de les 20 hores, quan comença el toc de queda a territori gal.