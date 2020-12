Comerciants i hotelers confien a 'salvar' el Nadal amb l'assimilació

Els sectors econòmics veuen amb bons ulls la mobilitat que permetrà Catalunya durant les festes de Nadal

Actualitzada 19/12/2020 a les 06:20

Eduard Piera

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’anunci de l’assimilació en matèria de mobilitat d’Andorra amb la veïna comarca de l’Alt Urgell ha despertat un moderat optimisme entre alguns dels sectors econòmics del país, que confien a salvar el Nadal. Cal recordar que entre el 21 de desembre i l’11 de gener els visitants catalans podran viatjar a Andorra sempre que ho facin per motius familiars, comptin amb una segona residència o bé tinguin alguna reserva en un allotjament concertada. Així ho va exposar el cap de Govern, Xavier Espot, que va destacar que “les converses que fa dies que mantenim han donat resultat”, i va agrair la nova situació tant a la Generalitat catalana com a l’ambaixador espanyol, Àngel Ros.



Davant d’aquesta situació, la presidenta dels comerciants de l’avinguda Riberaygua i travesseres, Rosa Pascuet, va manifestar que “i tant que és una bona notícia! Tot el que pugui ser que vinguin clients potencials de fora del país ho és”. Qui també va celebrar que aquesta assimilació s’hagués produït va ser l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, que va comentar que estan “molt contents, justament és el que demanàvem. Sabem que la situació és la que és i que hi han d’haver restriccions, i que aquestes s’aniran adequant a la situació”, i va afegir que “ha costat una mica fer entendre la particular situació que vivim aquí. I com que era obrir una excepció a les normes, que la Generalitat les estava prenent a tot arreu igual, ha costat. Però finalment s’ha acabat produint el que demanàvem”.



La notícia també va tenir una bona acollida al sector hoteler, tot i que l’alegria està continguda. Així es va manifestar el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, que va comentar que “al final potser no és tot el que ens hauria agradat. Partint de la base de la posició de país, hauríem volgut que poguessin entrar turistes i excursionistes”, però va afegir que “és cert que tenim aquesta possibilitat de rebre turistes que vinguin a pernoctar, amb la qual cosa se’ns planteja un escenari que no ens esperàvem. Però hem de veure com es poden gestionar les obertures perquè les pistes d’esquí continuen tancades”.



En un sentit similar es va manifestar el director de l’hotel Hermitage, José Luis Bonet, que va comentar que “és una bona notícia, sens dubte”, i va afegir que “nosaltres hem començat a fer-ho saber als nostres clients tant de Catalunya com de Madrid, perquè sàpiguen que tenen aquesta possibilitat oberta, la de venir a Andorra, quedant-se a dormir. Estem a l’expectativa”.



Els apartaments turístics també van celebrar la notícia i el president de l’associació, Àlex Ruiz, va manifestar que “és una notícia molt bona! Fins ara estàvem rebent moltes anul·lacions, però s’ha girat la truita”, i va afegir que “fins ahir em mentalitzava que al gener no obriríem. És una alegria, però no és definitiva, no n’estic segur que això pugui anar bé del tot, si hi ha un rebrot i tanquem la temporada abans d’hora no serà una bona notícia”.Espot també va anunciar que Andorra Turisme va engegar ahir mateix una campanya als mitjans de comunicació que hi ha a Catalunya per informar de la situació.



Una situació que pot canviar

La nova situació de mobilitat de la qual gaudeix Andorra no és, valgui la redundància, inamovible. Al matí el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ja ho va manifestar tot dient que “la situació no és definitiva i pot canviar”. A la tarda, el cap de Govern va recordar que “Catalunya té previst fer una avaluació de la situació el 28 de desembre i les coses encara podrien canviar”.



Malgrat aquest punt d’incertesa, des de dilluns fins a l’11 de gener els residents que comptin amb una segona residència a Catalunya, hi tinguin una reserva d’allotjament o visitin un familiar podran transitar per tot el territori català. Cal recordar, però, que és obligatori anar acompanyat del certificat d’autoresponsabilitat que la Generalitat té publicat al seu lloc web en què s’especifiqui la casuística del desplaçament. I el mateix, però a la inversa, per als catalans que vulguin desplaçar-se fins a Andorra. Fora d’aquests supòsits i els de força major, com ara visites mèdiques, la mobilitat es restringeix a l’Alt Urgell.



Pel que fa a França, hi ha lliure circulació des del dia 15, però cal tenir en compte que el veí del nord te establert un cobrefoc entre les vuit de la tarda i les sis del matí que cal complir.



MESURES

1 Els catalans podran pernoctar a Andorra

El tret principal de l’assimilació amb l’Alt Urgell rau en el fet que sempre que hi hagi una reserva hotelera, una segona residència o una visita a un familiar, els visitants podran fer nit a Andorra.



2 Estarà vigent des de dilluns fins a l’11 de gener

L’assimilació pel que fa a la mobilitat amb l’Alt Urgell té una limitació en el temps. Es començarà a aplicar a partir de dilluns i estarà en vigor durant totes les festes, acabant passat Reis, concretament l’11 de gener.



3 La Generalitat farà una revisió a mitjan festes

Tot it que la voluntat de l’executiu català és la de mantenir aquestes mesures, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va anunciar que el 28 de desembre es revisarien en funció de els dades sanitàries.



4 Viatjar i dormir a catalunya està permès

De la mateixa manera que els catalans, els andorrans i residents que comptin amb una segona residència a Catalunya, tinguin familiars o una reserva hotelera podran transitar i dormir a la seva destinació.



5 Cal un certificat autoresponsable per moure’s

Per tal de poder viatjar per Catalunya complint amb les mesures exigides pel govern català caldrà complimentar un certificat d’autoresponsabilitat, que està al web de la Generalitat, on s’indiqui el motiu.