Avis que hagin passat la Covid podran dormir fora del centre

Els familiars hauran de passar un test abans de trobar-se amb els padrins

Actualitzada 19/12/2020 a les 06:35

Eduard Piera Andorra la Vella

A mesura que es van acostant les festes de Nadal, el Govern presenta els diferents protocols que permetran que les famílies es puguin reunir minimitzant els riscos de contagi. L’executiu va presentar ahir els protocols per a les persones que es troben en residències i centres sociosanitaris. Tal com va exposar el ministre, totes aquelles persones que tinguin un test serològic amb resultat positiu en els últims tres mesos podran pernoctar fora de la residència o del centre mentre durin les festes. Dit d’una altra manera, qui hagi passat la Covid-19 podrà sortir sense tenir restriccions entre el 24 de desembre i el 6 de gener. No obstant això, els seus familiars, que hauran de pertànyer al mateix nucli de convivència, caldrà que passin un cribratge abans d’endur-se el resident.



La situació canvia per a aquelles persones que no hagin passat la Covid-19. I és que en aquests casos la sortida es restringeix a dos dies durant les festes, i caldrà tornar a estar al centre abans de les vuit de la tarda, una mesura, la de l’horari, que el ministre va afirmar que “és per tal que els centres es puguin organitzar correctament, així ens ho han demanat”. A més a més, com en el cas anterior, caldrà un cribratge de la família amb qui vagi, i en tornar a la residència la persona se sotmetrà a vigilància passiva durant 14 dies, consistent a observar que no presenti simptomatologia així com presa de la temperatura durant el dia.



En un punt intermedi es troben aquelles persones amb diversitat funcional. Si bé podran sortir a pernoctar fora del centre de residència, caldrà que els familiars de l’únic nucli de convivència amb qui podran estar es facin un cribratge el mateix dia de la sortida, així com la signatura d’un certificat d’autoresponsabilitat que la persona que estarà al seu càr­rec complirà totes les mesures estipulades pel ministeri de Salut. En cas de tornar a dormir al centre sociosanitari caldrà que el resident a les vuit del vespre ja hagi tornat a les instal·lacions.



Tant en les persones que no han passat la Covid com en les de diversitat funcional, a més a més, durant aquest període i per tal d’evitar que la persona hagi d’estar en aïllament en el retorn se li alternaran proves TMA i tests d’antígens cada 48 hores, per tal d’evitar qualsevol risc de brot als centres sociosanitaris. A més, els familiars caldrà que signin un certificat d’autoresponsabilitat en cadascuna de les sortides.