Allau de missatges de record i condol

Actualitzada 19/12/2020 a les 12:49

" Un polític es converteix en un estadista quan comença a pensar en en el futur de les noves generacions i no de les pròximes eleccions"

Avui ens ha deixat una bona persona, un gran andorrà , avui ens ha deixat Òscar Ribas.... Un estadista.

DEP. — Toni Martí (@TMartiPetit) December 18, 2020

El Consell General s’afegeix a les mostres de condol per la defunció d’Òscar Ribas Reig, impulsor de la Constitució i primer cap de Govern d’Andorra.



⚫️Descansi en pau pic.twitter.com/SBX2v2l0bg — Consell General (@ConsellGeneral) December 19, 2020

L'Ambassadeur de France @jean_tribolet et l'ensemble du personnel de l'ambassade expriment leurs condoléances attristées et leur profonde sympathie à la famille de M. Oscar Ribas ainsi qu'au @GovernAndorra et à l'ensemble de la population de la Principauté. pic.twitter.com/vMb1njpSJi — France en Andorre (@FranceAndorra) December 19, 2020

La defunció d'Òscar Ribas ha convertit les xarxes socials en l'espai per recordar la figura del primer cap de Govern i l'important paper històric que ha tingut en l'evolució del Principat. Institucions, polítics, persones privades i entitats socials de tots els àmbits han fet públics missatges de condol des del moment que va trascendir el traspàs ahir a la nit i que no han parat de repetir-se durant la matinada i aquest matí.El comú d'Andorra la Vella ha destacat que avui és un dia trist per al Principat i se suma al condol a la família recordant el polític lauredià amb una imatge del novembre del 2018. El comú de Canillo, el d'Encamp i el d'Escaldes també han manifestat públicament les mostres de condol com ho va fer ahir a la nit la Massana i el de Sant Julià. El cònsol lauredià, Josep Majoral, ha fet una piulada on qualifica el primer cap de Govern desaparegut com "un referent indiscutible de la història política d’Andorra".El Consell General va tenir un record de matinada per a Òscar Ribas destacant que va ser "impulsor de la Constitució i primer cap de Govern d’Andorra". L'ambaixada de França a Andorra manifesta aquest matí el condol de l'ambaixador Jean-Claude Tribolet i de tot el personal de la legació diplomàtica al Govern i al poble andorrà per la mort de Ribas. El Raonador del Ciutadà ha recordat aquest migdia a l'excap de Govern afegint-se al es mostres de condol per la seva desaparició.L'excap de Govern Toni Martí va lloar de matinada la figura d'Òscar Ribas destacant que era "una bona persona, un gran andorrà i un estadista". L'exsíndic Josep Dallerès ha publicat de matinada un missatge on recorda Ribas com "un estadista visionari i massa sovint poc, o gens, escoltat. Descansa en pau, amic". I l'exministre de Finances Jordi Cinca es va manifestar anit "trist" per la defunció de Ribas assegurant que "em sento molt afortunat d'haver treballat amb ell, agraït de de la confiança que em va fer, honorat de la seva amistat i enyorat de les converses plegats" i en els diversos missatges que va fer a les xarxes remarca que Òscar Ribas era un home d'Estat "un pensador, incapaç d'imposar sense convèncer" que li va ensenyar "el respecte per la política. Que estimar Andorra és acceptar-la amb totes les seves imperfeccions i treballar per millorar-la cada dia". El mateix qualificatiu d'home d'Estat va emprar anit el ministre d'Economia i Presidència, Jordi Gallardo, per recordar Ribas recalcant que estava "avançat als seus temps, amb visió de país i esperit reformista".Partits polítics com Demòcrates, el PS i Liberals van recordar anit el primer cap de Govern del país i aquest matí ho ha fet Ciutadans Compromesos remarcant que era "un home d’Estat, amb visió de futur". I terceravia s'ha afegit a les mostres de condol a la família i els amics d'Òscar Ribas.Andorra Telecom ha manifestat en el missatge de record que "ens deixa una de les persones més importants de la història d’aquest país" i publica una foto d'Òscar Ribas inaugurant la central digital de telèfons el 30 de desembre del 1993.L'Agència Andorrana de Protecció de Dades, la Biblioteca Pública de Govern i el cos de bombers han lamentat també el traspàs de Ribas en un missatge a les xarxes socials.L'ajuntament de la població de Salt, a Girona, ha fet un tuit afegint-se a les mostres de condol per la defunció de l'excap de Govern recordant que el seu pare era natural de la localitat i que va cedir i dedicar el primer parlament en català a l'Assemblea de l'ONU que va fer el 1993.